Официальное представительство Mercedes-Benz в Украине объявило о старте продаж электромобиля EQA. Новая модель уже доступна к заказу в официальной дилерской сети компании.

Первая модель доступна для нашего рынка – EQA 250 с передним приводом, мощностью 140 кВт и запасом хода 426 километров (WLTP). Стоимость EQA 250 в базовой комплектации составляет 37 780 евро.

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Во втором квартале 2021 г. модельный ряд пополнится полноприводными версиями с дополнительным электродвигателем (eATS) и мощностью более 200 кВт, а также моделью с запасом хода более 500 километров (WLTP).

Стандартная комплектация EQA включает: светодиодные фары High Performance с системой адаптивного управления головным светом, дверь багажного отделения EASY-PACK с электроприводом открывания и закрывания, 18-дюймовые легкосплавные диски, подсветку салона с 64 цветами, камеру заднего вида, а также многофункциональное рулевое колесо в кожаном исполнении.

Кроме этого, стандартная комплектация включает мультимедийную систему с искусственным интеллектом MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Персонализация новой модели может быть выполнена в модификациях Electric Art и AMG Line, а также с помощью пакета Night.