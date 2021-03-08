Він матиме таку ж колісну базу, як у Defender 110, але загалом буде довшим за нього на 35 сантиметрів.

Британський автовиробник Land Rover підтвердив, що додасть довший трирядний варіант до модельного ряду Defender, повідомляє Automotive News Europe. Нова модифікація отримає позначення Defender 130 і приєднається до звичайного чотиридверного Defender 110 і вкороченого дводверного Defender 90 до кінця 2022 року.

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Хоча Defender 110 вже доступний з опційним третім рядом сидінь, модифікація 130 запропонує значно більше простору, як на другому, так і на третьому рядах. У компанії вважають, що “Defender 130 стане найпопулярнішою версією у Північній Америці, Китаї, а також на Близькому Сході”.

Land Rover Defender 130 матиме таку ж колісну базу, що і 110 – 3022 міліметри. Загальна довжина, при цьому, повинна збільшитись приблизно на 355 міліметрів до 5105. При такій довжині трирядний Defender 130 буде приблизно на 15 сантиметрів довший за Land Rover Discovery, який також пропонує крісла третього ряду.

Фото: Land Rover Defender 90 та 110 / Land Rover

Очевидно, Defender 130 коштуватиме дорожче за Defender 110, ціна якого в даний час коливається від 1 983 695 до 3 388 840 гривень. Незодавно Land Rover також представив Defender 2021 модельного року з двигуном V8 – Carpathian Edition, розширив конфігурації для обох типів кузову.