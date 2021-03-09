8 березня, у Міжнародний жіночий день, журі премії "Міжнародний жіночий автомобіль року" назвало абсолютного переможця, обраного з-поміж дев'яти кращих у своїх категоріях.

Жіночий світовий автомобіль року (Women’s World Car of the Year, WWCOTY) – єдина у світі автомобільна премія, що присуджується виключно жіночим журі, оголосила переможця 2021 року: Land Rover Defender.

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Титул “Жіночий автомобіль 2021 року” дістався автомобілю, за яким історично закріпився “чоловічий статус” – Land Rover Defender. Ламаючи гендерні стереотипи, британський позашляховик випередив інших вісім претендентів на титул, що пройшли до фіналу голосування.

Журі з 50 журналісток із 38 країн світу назвало найкращі машини за 9 категоріями. Вони оцінювались за такими критеріями, як безпека, комфорт, технологічність та співвідношення ціни і якості. Голосування підтверджував незалежний аудитор Грант Торнтон з Нової Зеландії.

Фіналісти премії Жіночий автомобіль 2021 року:

Сітікар – Peugeot 208;

Сімейний – Skoda Octavia;

Люксовий – Lexus LC500 Cabrio;

Спортивний – Ferrari F8 Spider;

Міський кросовер – Peugeot 2008;

Середній позашляховик – Land Rover Defender;

Великий крососвер – Kia Sorento;

Великий позашляховик / пікап – Ford F-150;

Електрокар – Honda e.

Нещодавно Land Rover поповнив лінійку Defender версією під назвою Carpathian Edition з мотором V8, а також анонсував вихід третьої кузовної модифікації з індексом 130.

Фото: Land Rover Defender 2021 / Land Rover