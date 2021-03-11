Люксові позашляховики отримали виконання з мотором V8 та легку електрифікацію.

Jeep Grand Wagoneer та простіша модель без приставки Grand в назві прибудуть до дилерів у США цього літа. Замовлення приймаються вже зараз.

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Обидві новинки Jeep пропонують восьмимісний салон, однак у Grand Wagoneer він розкішніший і просторіший. Обидва позашляховики мають рамну конструкцію і однакові габарити: 5435 / 2123 /1920 міліметри у довжину, ширину й висоту, при колісній базі у 3124 міліметри. Обсяг багажника становить мінімум 775 літрів – це найкращий показник у класі, стверджує виробник. Також Jeep говорить про найкращий простір на третьому ряду сидінь і найбільшу буксирувальну масу у класі – позашляховики можуть возити причеп масою до 4,5 тонн.

Jeep Wagoneer оснащується 5,7-літровий V8 потужністю у 397 кінських сил і крутним моментом у 548 ньютон-метрів. Бензиновий агрегат доповнений стартер-генератором. Коробка передач – восьмишвидкісний “автомат” з трансмісією на задню вісь у базовій комплектації. Повний привід доступний у трьох версіях: Quadra-Trac I з одноступінчастою роздавальної коробкою, Quadra-Trac II з двоступеневою і Quadra-Drive II з електронним блокуванням межколісних диференціалів. За доплату можна отримати пневматичну підвіску Quadra-Lift, що збільшує кліренс з 21 до 25 сантиметрів, а також сталевий захист днища Advanced All-Terrain.

Фото: Jeep Wagoneer 2021 / Jeep

Інтер’єр вже в базовому виконанні оздоблюється шкірою наппа, має цифрову панель приладів на 10,3 дюйма, 10,1-дюймовий тачскрін мультимедійної системи Uconnect 5, а за доплату ще один – 10,3-дюймовий, для управління кліматичною системою і іншими функціями комфорту. Диван другого ряду можна замінити роздільними кріслами. Всього передбачено три комплектації: Series I, II і III. Топова версія, серед іншого, пропонує акустичну систему McIntosh з 19 динаміками і 950-ватним підсилювачем.

У США Jeep Wagoneer коштуватиме від 57 995 доларів, що помітно дорожче за основних конкурентів – Chevrolet Tahoe, Ford Expedition та Toyota Sequoia, однак Jeep пропонує багатше оснащення вже у базовому виконанні Wagoneer.

Jeep Grand Wagoneer націлений на суперництво з такими моделями, як Cadillac Escalade, GMC Yukon Denali, Lincoln Navigator та Lexus LX. Коштуватиме позашляховик від 86 995 доларів.

Фото: Jeep Grand Wagoneer 2021 / Jeep

Grand Wagoneer оснащується 6,4-літровим V8 з віддачею 477 кінських сил і 617 ньютон-метрів крутного моменту. Повний привід Quadra-Trac II, пневмопідвіска і роздільні сидіння другого ряду для “Гранда” включені у базове оснащення. Цифрова панель приладів має діагональ 12,3 дюйма, а у пасажира з’являється власний тачскрін. Ще три екрани встановлені для пасажирів другого ряду сидінь.

Grand Wagoneer всередині щедро оздоблений натуральнм деревом, алюмінєм та вишуканою шкірою. Топова версія пропонує акустичну систему з 23 динаміками та 1950-ватним підсилювачем.

Wagoneer та Grand отримали активну систему допомоги водію, що включає адаптивний круїз-контроль з системами екстреного гальмування, контролю сліпих зон і утримання автомобіля в смузі.