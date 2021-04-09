Найбільше змін – в інтер'єрі.

Не часто трапляється, щоб нові або оновлені Jeep у Європі з’являлись раніше, ніж у США, але модернізований Jeep Compass 2021 є одним із таких випадків.

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Основна увага приділялась інтер’єру Compass, але не обійшлось і без легкого фейсліфтингу. У передньому бампері збільшилась площа решітки радіатора з сітчастим дизайном, зміни помітні в області фар та протитуманних фар.

Інтер’єр Jeep Compass був значно переосмислений і виглядає набагато сучасніше, порівняно з актуальною версією моделі. Покупці матимуть вибір між 8,4-дюймовим або 10,1-дюймовим сенсорним екраном, і обидва будуть працювати під новим програмним забезпеченням Uconnect 5 та бездротовими сервісами CarPlay та Android Auto.

Порівняння: актуальний та оновлений Jeep Compass

Панель приладів також цифрова, на 10,25-дюймовому екрані. Загалом дизайн інтер'єру виглядає набагато елегантнішим, завдяки використанню глянцевих поверхонь, металізованих кнопок та ручок, а також горизонтальній орієнтації основних ліній.

Фото: Jeep Compass 2021 для Європи / Jeep

Крім цього, Jeep виділив оновленому “Компас” системи допомоги водієві останнього покоління. Перш за все, це нова версія системи Highway Assist, який поєднує адаптивний круїз-контроль та вдосконалену систему центрування смуги руху.

Вибір силових агрегатів для Compass 2021 не окреслений, однак на фото ми можемо бачити гібридну версію 4xe на основі 2,4-літрового мотора.