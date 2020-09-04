Гібрид з'явиться у продажу на початку наступного року.

Wrangler приєднався до моделей з індексом 4xe – PHEV-версій Renegade та Compass. Силова установка Jeep Wrangler 4xe базується на 2-літровому бензиновому турбомоторі з віддачею у 272 кінських сили і 400 Нм крутного моменту.

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Бензиновий двигун посилений двома електромоторами: стартер-генератором з ремінним приводом потужністю 45 сил та 136-сильним електродвигуном, інтегрованим у8-швидкісний автомат. Сукупна продуктивність установки складає 381 кінську силу та 637 ньютон-метрів крутного моменту.

Електромотор живить 400-вольтова нікель-кобальт-марганцева батарея ємністю 17,3 кіловат-години, що дозволяє позашляховику долати на електротязі до 40 кілометрів. Силова установка має три робочих режими: гібридний, електричний та eSave. У першому випадку використовується одночасно ДВЗ та обидва електромотори. При виборі другого, позашляховик їде на електротязі, а в режимі eSave Wrangler економить електроенергію і їде тільки на бензині.

Фото: Jeep Wrangler 4xe / Jeep

Вся електроніка на борту позашляховика, в тому числі проводка між батареєю і двигунами, герметична і водонепроникна. Тому Wrangelr 4xe, як і звичайний, здатний долати вбрід водні перешкоди глибиною до 76 сантиметрів.

Jeep Wrangler 4xe доступний в трьох виконаннях: 4xe, Sahara 4xe та Rubicon 4xe. Перші дві версії оснащені повнопривідною трансмісією з двоступеневою роздавальною коробкою Selec-Trac. А версія Rubicon отримала систему постійного повного приводу Rock-Trac з передавальним числом понижуючого ряду 4: 1, блокуваннями диференціалів і стабілізацією поперечної стійкості, що вимикається.



Продажі Jeep Wrangler 4xe почнуться в Європі, Китаї та США на початку 2021 року. Ціни поки не оголошені.

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