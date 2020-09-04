Гибрид появится в продаже в начале следующего года.

Wrangler присоединился к моделям с индексом 4xe-PHEV-версий Renegade и Compass. Силовая установка Jeep Wrangler 4xe базируется на 2-литровом бензиновом турбомоторе с отдачей в 272 лошадиных силы и 400 Нм крутящего момента.

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Бензиновый двигатель усилен двумя электромоторами: стартер-генератором с ременным приводом мощностью 45 сил и 136-сильным электродвигателем, интегрированным у8-скоростной автомат. Совокупная производительность установки составляет 381 лошадиную силу и 637 ньютон-метров крутящего момента.

Электромотор питает 400-вольтовая никель-кобальт-марганцевая батарея емкостью 17,3 киловатт-часа, что позволяет внедорожнику преодолевать на электротяге до 40 километров. Силовая установка имеет три рабочих режима: гибридный, электрический и eSave. В первом случае используется одновременно ДВС и оба электромотора. При выборе второго, внедорожник едет на электротяге, а в режиме eSave Wrangler экономит электроэнергию и едет только на бензине.

Фото: Jeep Wrangler 4xe / Jeep

Вся электроника на борту внедорожника, в том числе проводка между батареей и двигателями, герметична и водонепроницаема. Поэтому Wrangelr 4xe, как и обычный, способен преодолевать вброд водные преграды глубиной до 76 сантиметров.

Jeep Wrangler 4xe доступен в трех исполнениях: 4xe, Sahara 4xe и Rubicon 4xe. Первые две версии оснащены полноприводной трансмиссией с двухступенчатой раздаточной коробкой Selec-Trac. А версия Rubicon получила систему постоянного полного привода Rock-Trac с передаточным числом понижающего ряда 4: 1, блокировками дифференциалов и стабилизацией поперечной устойчивости, что выключается.

Продажи Jeep Wrangler 4xe начнутся в Европе, Китае и США в начале 2021 года. Цены пока не объявлены.

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