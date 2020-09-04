"Не ждите одного. Ждите три". Очевидно, речь о Logan, Sandero и Sandero Stepway. Подробности остались в тайне, однако есть очертания трех машин.

От первого тизера до рыночного дебюта пройдет еще немало времени, и публичная премьера должна состояться уже скоро. Румынская марка обнародовала многообещающий тизер.

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Бюджетные модели седанов и хэтчбеков марки Dacia, известные у нас под брендом Renault, на конвейере уже восемь лет, поэтому в Румынии подготовили для них замену. Опубликованный тизер однозначно говорит о том, что нас ждет одновременная премьера Logan, Sandero и Sandero Stepway.

По предварительным данным, новинки получат упрощенную версию платформы CMF-B от нового Renault Clio, а также компактные моторы альянса Renault-Nissan. Основу моторной линейки составят литровые бензиновые агрегаты мощностью от 65 до 100 л. с., альтернативой которым будут полуторалитровые дизели на 85 л. с. и 115 л. с. Не исключено даже появление гибридной версии на 140 л. с.

Something exciting is coming… Stay tuned! pic.twitter.com/6tWeKGHXRD — Groupe Renault (@Groupe_Renault) September 3, 2020

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