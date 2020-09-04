"Не чекайте на один. Чекайте на три". Вочевидь, мова про Logan, Sandero і Sandero Stepway. Подробиці втаємничені, однак маємо обриси трьох машин.

Від першого тізера до ринкового дебюту мине ще чимало часу, та публічна прем’єра повинна відбутись вже скоро. Румунська марка оприлюднила багатообіцяючий тізер.

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Бюджетні моделі седанів і хетчбеків марки Dacia, відомі у нас під брендом Renault, на конвеєрі вже вісім років, тож в Румунії підготували для них заміну. Опублікований тізер однозначно говорить про те, що нас чекає одночасна прем'єра Logan, Sandero і Sandero Stepway.



За попередніми даними, новинки отримають спрощену версію платформи CMF-B від нового Renault Clio, а також компактні мотори альянсу Renault-Nissan. Основу моторної лінійки складуть літрові бензинові агрегати потужністю від 65 до 100 к.с., альтернативою яким будуть півторалітрові дизелі на 85 к.с. і 115 к.с. Не виключена навіть поява гібридної версії на 140 к.с.

Something exciting is coming… Stay tuned! pic.twitter.com/6tWeKGHXRD — Groupe Renault (@Groupe_Renault) September 3, 2020

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