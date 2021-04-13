Повнопривідний флагман модельного ряду Skoda, крім звичайних версій, буде доступний у виконаннях Sportsline, Laurin & Klement та RS.

Модернізований Skoda Kodiaq отримав світлодіодні матричні фари, новий двигун 2.0 TSI EVO для моделі RS, динамічніший дизайн кузову, що стоїть на 20-дюймових колесах і надзвичайно просторий інтер’єр із привабливими візуальними та технологічними особливостями.

Дивіться також: Оновлений Jeep Compass 2021 дебютував у Європі

Приблизно через чотири роки після того, як Skoda випустила свою першу модель позашляховика, чеська марка модернізувала Kodiaq, який за цей час встиг стати дуже успішним. Великий кросовер з оновленим дизайном покращив аеродинаміку, отримав світлодіодні фари Matrix і новий потужніший мотор TSI для версії RS.

Фото: дорестайлінговий та оновлений Skoda Kodiaq / Skoda

В салоні Kodiaq з’явились нові декоративні смуги, додаткові контрастні стібки та покращені функції світлодіодного освітлення. Вперше у вибір великого позашляховика входять ергономічні сидіння з перфорованою шкірою з багатоступеневим електричним регулюванням сидінь, вентиляцією та функцією масажу. Додаткові еко-крісла, доступні для комплектації Ambition та Style, оснащені високоякісними чохлами для сидінь, виготовленими з веганських, перероблених матеріалів. Звукова система CANTON – ще одна додаткова опція, яка пропонує десять динаміків, замість восьми, а також центральний динамік на приладовій панелі та сабвуфер в багажнику. Кросовер пропонуватиметься у 5- та 7-місному виконанні.

Опційно пропонуватиметься віртуальний кокпіт з 10,25-дюймовим дисплеєм та чотирма різними макетами. Для виконання RS він є стандартним оснащенням. Власники версій RS та Sportsline також мають на вибір додаткову компоновку, макет Sport.

Фото: Skoda Kodiaq 2021 модельного року / Skoda

Набір допоміжних систем тепер також має вдосконалену версію Crew Protect Assist. Цей новий варіант має додаткові радіолокаційні датчики ззаду для реагування на транспортні засоби, що становлять ризик зіткнення ззаду.

Топова версія моделі – Kodiaq RS, отримав не лише візуальну модифікацію, але й новий двигун. Бензиновий 2.0 TSI походить від покоління EVO групи Volkswagen і має потужність 245 кінських сил – це на 5 сил більше, ніж у попередника з дизельним мотором. У той же час цей двигун на 60 кілограмів легший за TDI. Разом з новою 7-швидкісною DSG, яка також на 5,2 кіло легша, продуктивність цього силового агрегату ще краща.

Для простіших версій моделі будуть доступні бензинові і мотори і дизель, також з останнього покоління EVO. Це 1.5 TSI потужністю 150 кінських сил і 190-сильний 2.0 TSI, а також 2-літровий TDI з віддачею у 150 або 200 кінських сил.

Новий Skoda Kodiaq буде доступний з липня 2021 року.