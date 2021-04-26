На площадках завода Toyota в японской префектуре Айти была замечена целая флотилия новых внедорожников.

Выход нового поколения Toyota Land Cruiser овеян тайной, хотя немало информации успело просочиться в СМИ задолго до премьеры. Официальное раскрытие должно произойти в ближайшие недели или месяцы, поскольку японские дилеры ожидают живые машины уже летом этого года, а глобальные продажи должны стартовать в сентябре.

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Производство Toyota Land Cruiser 200 на японских заводах прекратилось еще в марте, а дилеры по всему миру распродают складские остатки. Судя по фотографиям от австралийского портала Саг Advice, на конвейер уже стали машины новой генерации – Land Cruiser 300.

Изменения хорошо заметны внешне, хотя внедорожник имеет узнаваемый образ. При этом и технические основы модели должны сохраниться – японские СМИ сообщают, что новый “Крузер” сохранил рамную конструкцию кузова, неразрезной задний мост и постоянный полный привод с понеженной передачей.

Недавно японский форум Kakaku раскрыл комплектации для нового поколения Cruiser, благодаря чему известны отдельные технические подробности. По предварительным данным, новый внедорожник будет предлагать на выбор бензиновый и дизельный моторы. V8 исчез из линейки моторов, но форсированный V6 обеспечивает больше мощности.

Базовые модели будут иметь 3,5-литровый твин-турбо V6 (как у Lexus LS500) мощностью 420 лошадиных сил. Трехрядный салон, полностью светодиодные фары и 18-дюймовые колеса.

Следующей возможностью является 3,3-литровый турбодизель V6, генерирующий 309 лошадиных сил. Такие версии получают 20-дюймовые диски, вентилируемые задние сиденья и улучшенную оптику.

Также якобы запланированы еще две версии – с гибридной силовой установкой, а также с подготовкой к тяжелому бездорожью под названием GR-S.

Фото: новое поколение Toyota Land Cruiser на площадке возле завода в Японии / Саг Advice