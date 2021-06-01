Нова модель буде схожа на Land Cruiser 300, але матиме суттєві відмінності.

Дизайн-студія Avarvarii future cars illustrations оприлюднила рендер можливого Toyota Land Cruiser Prado, який вийде у 2022 році. Він буде схожим на Land Cruiser 300, який вже надходить до дилерів, однак ще не показаний виробником офіційно. Серед особливостей дизайну – масивний кузов та вузькі фари.

Жодної інформації. Про новий Тойота Прадо 2022 року немає, є лише здогадки. Вони базуються на ймовірному переході моделі на платформу TNGA, як і Toyota Highlander. Тобто позашляховик матиме несучий кузов, а в якості силового агрегату встановлять один з сучасних двигунів (2,5 л атмосферний чи 2,7 л дизель) з варіатором. Чи буде гібридний варіант, наразі невідомо.

Також цікаво: Toyota Land Cruiser став справжнім броньовиком

Звичайно, новинка матиме багато сучасного оснащення, серед якого комплекс систем безпеки Toyota Safety Sense 2,0. Навряд чи “Прадо” покажуть наприкінці 2021 року, більш реальний термін – 2022 рік.