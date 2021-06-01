Новая модель будет похожа на Land Cruiser 300, но будет иметь существенные отличия.

Дизайн-студия Avarvarii future cars illustrations обнародовала рендер возможного Toyota Land Cruiser Prado, который выйдет в 2022 году. Он будет похож на Land Cruiser 300, который уже поступает к дилерам, однако еще не показан производителем официально. Среди особенностей дизайна – массивный кузов и узкие фары.

Никакой информации о новом Тойота Прадо 2022 нет, есть только догадки. Они базируются на вероятном переходе модели на платформу TNGA, как и Toyota Highlander. То есть внедорожник будет иметь несущий кузов, а в качестве силового агрегата установят один из современных двигателей (2,5 л атмосферный или 2,7 л дизель) с вариатором. Будет ли гибридный вариант, пока неизвестно.

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Конечно, новинка будет иметь много современного оснащения, среди которых комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 2,0. Вряд ли “Прадо” покажут в конце 2021 года, более реальный срок – 2022.