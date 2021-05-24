Автомобиль внешне совсем не похож на "Тойоту", а вот панель приборов выдает донора.

В броневики внедорожники и пикапы превращает южноафриканская компания SVI Engineering. На этот раз SVI сделала из Toyota Land Cruiser 79 восьмиместный броневик. Технически он похож на пикап Max3, который дебютировал полгода назад.

Внешне авто от SVI Engineering больше напоминает настоящий броневик, чем внедорожник. У него кубический кузов с прямоугольными окошками и бойницами, а люк в крыше – это запасной выход для экипажа. Кузов трехдверный, а внутри кузов сплошной, без перегородок.

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Бронеавтомобиль может соответствовать стандарту BR6 или BR7. Уже базовая версия не "боится" обстрела из автомата Калашникова патронами калибра 7.62, а улучшенная защитит даже от подрыва ручных гранат и небольших мин. Машина создана для полиции, охранных фирм и службы конвоев.

За основу бронеавтомобиля взяли Toyota Land Cruiser 79, хотя ходовая часть усилена, а сзади добавлен стабилизатор поперечной устойчивости.

Интересно, что несмотря на огромную массу (она не указана), силовые агрегаты машины остались стандартными: 205-сильный (430 Нм) турбодизель V8 4.5 с механической коробкой передач.

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Стоимость трансформации Land Cruiser 79 в броневик зависит от назначения спецавтомобиля и состояния донора и стоит от 128 тысяч долларов.