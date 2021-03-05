На Международной оборонной выставке (IDEX) в ОАЭ канадская компания Streit Group совместно с украинской Highland Systems представила гусеничный электромобиль-вездеход Storm. Презентацию уникальной бронетехники провел герой боевиков Стивен Сигал.

Стивен Сигал, известен своим пристрастием к бронетехнике, стал послом канадско-украинского бренда. Голливудский актер привлек внимание к Storm, который стал настоящей звездой экспозиции персональных бронированных транспортных средств.

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23 февраля в Абу-Даби состоялась презентация бронированной амфибии Storm, о которой мы рассказывали ранее. Эту чудо-технику, разработал и изготовил конструктор, кандидат технических наук Украины Александр Кузнецов, вместе со своей командой. Серийным производством амфибии будет заниматься компания Streit, основанная в Канаде в 1992 году, а с 2005 года перенесена в ОАЭ.

Электрический бронированный автомобиль способен передвигаться по воде и выдерживает волну высотой полтора метра. Скорость на воде – 30 километров в час. На песке гусеничный транспортер способен развивать скорость до 140 километров в час и работать без остановок от 18 до 36 часов. Зарядку электрического аккумулятора в дороге обеспечивает дизельный генератор.

Фото: Storm / Highland Systems

"Он удивителен и способнен на много замечательных вещей. Он ездит по воде и по суше, он бронированный и с защитой от бомб. Эта вещь удивительная. Если бы я имел возможность выбрать себе машину подобного класса, то взял бы именно Storm", – сказал Стивен Сигал.

Три электродвигателя Storm генерируют мощность в 2 500 лошадиных сил. Дорожный просвет вездехода – полметра. Вездеход можно бронировать по классу STANAG 4569 уровень 1 или 2, то есть он выдержит обстрел бронебойно-зажигательными патронами калибра 7,62 x 39 и подрыв мины под днищем. В планах разработчиков создание Storm на колесном ходу.