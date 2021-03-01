Минобороны желает обновить автопарк подразделений ВСУ. Готовы даже потратить средства на собственную разработку.

Министерство обороны Украины планирует кардинально обновить парк автомобильной техники многоцелевого назначения. Сейчас объявлено об открытии опытно-конструкторской работы “Разработка легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд Вооруженных Сил Украины”

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"Сейчас объявлено об открытии опытно-конструкторской работы "Разработка легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд Вооруженных сил Украины"", – говорится в сообщении.

Министр обороны Андрей Таран отметил, что обновление парка автомобилей многоцелевого назначения будет осуществлено после приема выбранного образца на вооружение ВСУ.

По его словам, сейчас основную группу армейских автомобилей, которые используются в видах и отдельных родах войск ВСУ, составляют УАЗы разных модификаций, которые уже морально и физически устарели.

"А модернизация и выпуск новых моделей и модификаций этих автомобилей и запасных частей к ним осуществляются предприятиями государства-агрессора Российской Федерации. Поэтому принято принципиальное решение о постепенном выводе их из эксплуатации", – сказал Таран.

"Мы должны сказать: "Farewell, УАЗ". Новый внедорожник должен соответствовать тактико-техническим характеристикам современных образцов армий альянса. До опытных образцов выдвигается ряд требований — надежность, мощность, экономичность, грузоподъемность, простота технического обслуживания и ремонта. Машина должна обеспечить выполнение задач независимо от местности и климатических зон. Наиболее приемлем по своим тактико-техническим характеристикам образец автомобиля многоцелевого назначения будет выбран по результатам государственных испытаний, — отметил Андрей Таран.

По его словам, первыми такие автомобили получат подразделения и воинские части Сухопутных войск украинской армии, которые выполняют задачи в районе проведения ООС на территории Донецкой и Луганской областей.