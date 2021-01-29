Министерство обороны Украины в ближайшее время объявит общий открытый конкурс по разработке единого армейского внедорожника для всех вооруженных сил Украины.

Разработанный по этому конкурсу автотранспорт должен заменить привычные УАЗы и многообразие автомобилей, которые волонтерами были переданы в войска с 2014 года.

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“Проблема с легким автотранспортом в ВСУ уже давно назрела – мы годами ездим на “волонтерских машинах”, которые почти вытеснили морально устаревшие “уставные” УАЗы. В начале 2021 года Минобороны Украины запланировало начать опытно-конструкторскую работу по разработке армейского внедорожника, в соответствии с реальными потребностями войска. Простым языком, украинского “джипа” на замену “уазику”, – сообщил заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк.

"Эта процедура будет впервые проведена на новых условиях. Требования к этому внедорожнику будут объявлены всем представителям украинского оборонно-промышленного комплекса, как государственным, так и частным предприятиям одновременно. За определенное время все желающие должны изготовить исследовательские образцы. Эти машины будут направлены сразу на государственные испытания, где будут выполнять одинаковые тесты и задания на равных для всех условиях. Победитель этого конкурса получит право поставки своего изделия в Вооруженные Силы Украины", – добавил чиновник.