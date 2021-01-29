Міністерство оборони України найближчим часом оголосить загальний відкритий конкурс з розробки єдиного армійського позашляховика для всіх збройних сил України.

Розроблений за цим конкурсом автотранспорт має замінити звичні УАЗи та різноманіття автівок, які волонтерами були передані до війська з 2014 року.

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“Проблема з легким автотранспортом у ЗСУ вже давно назріла – ми роками їздимо на “волонтерських машинах”, які майже витіснили морально застарілі “статутні” УАЗи. На початку 2021 року Міноборони України запланувало розпочати дослідно-конструкторську роботу з розробки армійського позашляховика, відповідно до реальних потреб війська. Простою мовою, українського “джипу” на заміну “уазику”“, - повідомив заступник міністра оборони України Олександр Миронюк.

"Ця процедура буде вперше проведена на нових умовах. Вимоги до цього позашляховика будуть оголошені всім представникам українського оборонно-промислового комплексу, як державним, так і приватним підприємствам одночасно. За певний час всі бажаючи мають виготовити дослідні зразки. Ці машини будуть направлені одразу на державні випробування, де будуть виконувати однакові тести та завдання на рівних для всіх умовах. Переможець цього конкурсу отримає право постачання свого виробу до Збройних Сил України”, – додав чиновник.