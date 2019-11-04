Черкаський завод "Богдан Моторс" відправив до армії чергову партію вантажівок підвищеної прохідності.

Нові вантажівки підвищеної прохідності "Богдан-63172" вирушили до військових частин Збройних Сил України. Ці моделі можуть виконувати, як логістичні завдання так і бойові.

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За даними експертів нові "Богдани" значно перевищують за якісними показниками своїх попередників, особливо з радянської епохи.

Нагадаємо, перші поставки автомобілів "Богдан 6317" на базі білоруських машкомплектів почалися ще в 2016 році.

Діючі поставки "Богданів" в армію здійснюються згідно з діючою редакцією постанови Кабінету Міністрів України №517 та №464.

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