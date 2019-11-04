Прем’єр-міністр розповів про готовність українських доріг до зими. Чиновник запевняє, що план виконано на 100%.

Уряд готується до зими. Для безпеки на дорогах мобілізовані всі ресурси, підкріплені договорами з приватними компаніями, що мають найсучаснішу снігоприбиральну техніку.

Читайте також: Три "за" і три "проти" другого комплекту шин на дисках

Про це повідомляє прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на своїй сторінці в Facebook.

"Вже сьогодні в регіони їдуть 54 нові спеціальні машини. В цілому для безпеки на дорогах державного значення маємо 4641 одиницю техніки, яка готова оперативно реагувати на складні погодні умови. У розпорядженні облавтодорів — 3363 од. інші підрядні організації мають ще 1278 одиниць", — зазначив прем’єр.

Більше того, передбачаються ділянки для тимчасової зупинки в разі негоди — понад 800 майданчиків підготують у смугах відводу доріг. А на дорогах державного значення встановлять 7 тисяч погонних метрів снігозатримуючих щитів.

Також, не забули про фрикційні матеріали та технічну сіль, які застосовуються при ожеледі. План виконано на 100%. Також передбачили достатньо холодної асфальтобетонної суміші для аварійного ремонту доріг взимку.

Також цікаво: Скоро зима: як обирати зимові шини