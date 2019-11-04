Премьер-министр рассказал о готовности украинских дорог к зиме. Чиновник уверяет, что план выполнен на 100%.

Правительство готовится к зиме. Для безопасности на дорогах мобилизованы все ресурсы, подкрепленные договорами с частными компаниями, имеющими современную снегоуборочную технику.

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Об этом сообщает премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook.

"Уже сегодня в регионы едут 54 новые специальные машины. В целом для безопасности на дорогах государственного значения имеем 4641 единицу техники, которая готова оперативно реагировать на сложные погодные условия. В распоряжении облавтодоров – 3363 ед. Другие подрядные организации имеют еще 1278 единиц", – отметил премьер.

Более того, предусматриваются участки для временной остановки в случае непогоды – более 800 площадок подготовят в полосах отвода дорог. А на дорогах государственного значения установят 7 тысяч погонных метров снегозадерживающих щитов.

Также не забыли о фрикционных материалах и технической соли, применяемых при гололеде. План выполнен на 100%. Также предусмотрели достаточно холодную асфальтобетонную смесь для аварийного ремонта дорог зимой.

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