Хозяйственные водители считают за честь иметь второй сезонный комплект шин, обутым на диски. При этом называют целый ряд преимуществ, и не говорят о недостатках. Авто24 сделает это, исходя из богатого опыта своих журналистов.

Сезонная лихорадка с переобуванием автомобиля толкает многих практичных автовладельцев на приобретение отдельного комплекта дисков для второго комплекта резины.

Зимний комплект шин почти все владельцы бортируют на недорогие стальные диски: на зимних дорогах красота – не самое важное качество.

Это дает водителю больше уверенности и самостоятельности в процессе сезонной смены резины – хотя за и приходится платить дополнительную плату, ведь иные диски могут стоить немалых денег. Собственно, дело тут не только в цене колес, но давайте сравним все плюсы и минусы.

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“За”

Независимость при переобувании: не нужно выезжать на шиномонтаж, ждать в очереди на переобувание и платить за это деньги. Достаточно достать колеса из дальнего угла гаража, приготовить штатный домкрат и уединиться с машиной на полчаса-час. Для неласковых зимних условий можно прикупить недорогую “штамповку”, чтобы поберечь дорогое стильное литье от льда и соляной пескоструйки. К тому же, купив “вторые” диски меньшего размера, можно подобрать на зиму шины с большим профилем и диаметром для более уверенного движения по наледям зимних дорог. Шины на дисках можно хранить в любом положении и в штабеле любой высоты – резина не деформируется. “Голые” шины в этом вопросе намного нежнее.

На самом деле, если шины обуты на диски, поставить их на машину не так уж и сложно – достаточно штатного домкрата и минут 30 – 40 времени.

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“Против”

Менять колеса придется самому, что не всегда легко, учитывая массу современных колес в районе 15 – 20 кг. Добавьте сюда усилия, необходимые для откручивания/закручивания каждого болта (порядка 70 – 150 Нм) – а их на колесе бывает до пяти-шест и штук. Конечно, можно купить большой “профессиональный” ключ, но это дополнительные деньги и место для его хранения. Ехать на шиномонтаж все равно желательно, поскольку раз в сезон рекомендуется проверить балансировку каждого колеса в сборе. В принципе, если вы ездите аккуратно и по хорошим дорогам, балансировать колеса каждые полгода не обязательно. Но тогда нужно вдвое внимательнее прислушиваться к шумам и вибрациям со стороны колесных арок на скорости. Добавьте сюда личную инспекцию протектора на наличие в нем крупных камней и застрявших гвоздей. Экономия денег на самом деле сомнительная. Если обращаться на шиномонтаж, с вас все равно возьмут за снятие-установку колес на машину (порядка 50 грн. за штуку) и за балансировку колес (еще по 50 грн.), не придется платить только за разбортировку шин (тоже по 50 грн.). В любом случае придется еще купить сами диски, а это не всегда дешево.

Второй комплект дисков дает возможность использовать зимой высокопрофильные шины, более уместные на дорогах с незаделанными колдобинами и высокими наледями.

Рекомендации Авто 24

Что касается финансов, то заметная экономия будет получена только если вы будете игнорировать ежесезонный контроль шин на балансировку. Да и стоимость второго комплекта дисков нужно будет раскидать на все сезоны пользования ими. Но для многих из нас важнее всего единственный безоговорочный плюс второго комплекта шин на дисках – независимость от очередей в пик кампании по смене резины.

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