Хазяйновиті водії вважають за честь мати другий сезонний комплект шин, взутим на диски. При цьому називають цілий ряд переваг, і не говорять про недоліки. Авто24 зробить це, виходячи з багатого досвіду своїх журналістів.

Сезонна лихоманка з перевзуванням автомобіля штовхає багатьох практичних автовласників на придбання окремого комплекту дисків для другого комплекту гуми.

Зимовий комплект шин майже всі власники бортують на недорогі сталеві диски: на зимових дорогах краса – не найважливіша якість.

Це дає водієві більше впевненості і самостійності в процесі сезонної зміни гуми – хоча і доводиться платити додаткову плату, адже диски можуть коштувати чималих грошей. Власне, справа тут не тільки в ціні коліс, але давайте порівняємо всі плюси і мінуси.

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“За”

Незалежність при перевзуванні: не потрібно виїжджати на шиномонтаж, чекати в черзі на перевзування і платити за це гроші. Досить дістати колеса з далекого кута гаража, приготувати штатний домкрат і усамітнитися з машиною на півгодини-годину. Для неласкавих зимових умов можна прикупити простеньке "штампування", щоб поберегти дороге стильне “лиття” від льоду і соляного насипу. До того ж, купивши "другі" диски меншого розміру, можна підібрати на зиму шини з великим профілем і діаметром для більш впевненого руху крижаними надовбами зимових доріг. Шини на дисках можна зберігати в будь-якому положенні і в штабелі будь-якої висоти – гума не деформується. "Голі" шини в цьому питанні набагато ніжніші.

Насправді, якщо шини взуті на диски, поставити їх на машину не так вже й складно – досить штатного домкрата і хвилин 30-40 часу.

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“Проти”

Міняти колеса доведеться самому, що не завжди легко, враховуючи масу сучасних коліс в районі 15 – 20 кг. Додайте сюди зусилля, необхідні для відкручування/закручування кожного болта (близько 70 – 150 Нм) – а їх на колесі буває до п'яти-шести штук. Звичайно, можна купити великий "професійний" ключ, але це додаткові гроші і місце для його зберігання. Їхати на шиномонтаж все одно бажано, оскільки раз у сезон рекомендується перевірити балансування кожного колеса в зборі. В принципі, якщо ви їздите акуратно і хорошими дорогами, балансування колеса кожні півроку не обов'язково. Але тоді потрібно вдвічі уважніше прислухатися до шумів і вібрацій з боку колісних арок на швидкості. Додайте сюди особисту інспекцію протектора на наявність в ньому великих каменів і застряглих цвяхів. Економія грошей насправді сумнівна. Якщо звертатися на шиномонтаж, з вас все одно візьмуть за зняття-встановлення коліс на машину (близько 50 грн за штуку) і за розбортування коліс (ще по 50 грн), не доведеться платити тільки за розбортування шин (теж по 50 грн). У будь-якому випадку доведеться ще купити самі диски, а це не завжди дешево.

Другий комплект дисків дає можливість використовувати взимку високопрофільні шини, більш доречні на дорогах з незакладеними вибоїнами і високою кригою.

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Що стосується фінансів, то помітна економія буде отримана тільки якщо ви будете ігнорувати щосезонний контроль шин на балансування. Та й вартість другого комплекту дисків потрібно буде розкидати на всі сезони користування ними. Але для багатьох з нас буде найважливішим єдиний беззаперечний плюс другого комплекту шин на дисках – незалежність від черг в пік кампанії по зміні гуми.

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