Досить часто винуватець ДТП пояснює цю неприємність саме так: я його не бачив! Чому таке трапляється? Авто24 розбирався в цьому питанні разом з фізіологами.

Багато водіїв напевно стикалися з такою ситуацією: як ніби тільки що на головній дорозі нікого не було, але варто було рушити з перехрестя вперед, як виявлялося, що наближається транспорт, який потрібно було пропустити.

Ідеальна для виявлення ситуація: незважаючи на сірий колір кузова і сірий фон, немає інших, відволікаючих увагу об'єктів, плюс на машині горять фари.

Чому буває, що ми часом не помічаємо такі недрібні об'єкти, як автомобіль, навіть в ідеальних умовах видимості? Цьому є пояснення.

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Транспортний засіб зливається з фоном ландшафту. Це найпростіше пояснення, яке взагалі-то покликано знівелювати включені навіть днем фари. Вдивляємося уважніше – такою буде наша порада.

Непомічений в перший момент транспорт виїхав з-під стоячих зовсім близько до вас машин або з дворового проїзду і т.п. Це той випадок, коли транспорту, що раптом з'явився, справді не було в той момент, коли ви вивчали обстановку. Через це, до речі, ПДР і забороняють паркуватися ближче 10 м до перехрестя. На щастя, зазвичай такі раптом виникаючі учасники руху не встигають набрати небезпечну швидкість до найближчого перехрестя.

Транспорт, що далеко знаходиться, хоч і швидко наближається, спочатку підсвідомо не сприймається як щось, що становить небезпеку. Рецепт простий – привчити себе до того, що в реальних умовах хтось може наближатися до вас з недопустимою швидкістю. Щоб точніше оцінити швидкість такого об'єкта, треба на секунду-дві довше вдивлятися вздовж дороги.

Типова ситуація: пропускаючи перед поворотом ліворуч машини, що їдуть по перепердикулярній дорозі, водій може випустити з уваги зустрічний легковик: він бачиться меншим і більш віддаленим.

Ракурси зору і вектори переміщення. Інстинктивно людина побоюється більш великої загрози – тому ми швидше помічаємо машину, що наближається по перпендикулярній дорозі (ми бачимо її в три чверті профілю – в профіль), ніж ту, що під'їжджає до перехрестя нам назустріч (ракурс зору – анфас). У той час як вона може бути небезпечною для вас при повороті наліво. Тому потрібно однаково уважно переглядати кожен з напрямків.

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Був інший учасник дорожнього руху, який здався вам більш значущим. Наприклад, пішохід, що ступає ногою на проїзну частину, в першу чергу привертає увагу водія, в той час як з іншого боку може наближатися автомобіль, який залишився непоміченим. Як варіант – наявність в полі зору іншого об'єкта, більш яскравого або контрастного за кольором, який відволік на себе всю увагу водія. Рецепт – як і в попередньому випадку.

Погіршують сприйняття обстановки навколо машини аксесуари і дрібнички, які багато хто з нас полюбляє розміщувати близько лобового скла.

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Не поспішайте. Оцінюючи обстановку на перехресті, не кидайте погляд по сторонах, а саме дивіться. Тільки не поспішаючи можна сфокусувати зір по всій глибині зони, що вас цікавить, особливо якщо ваше поле зору наповнене безліччю різнопланових об'єктів. І до речі, коли будете брати на озброєння отриману з цих нотаток інформацію, майте на увазі, що вона може стати в нагоді вам, так би мовити, з двох сторін: ви самі можете опинитися і тим, хто "не бачить", і тим, кого "не бачать". І відповідна поведінка допоможе скорегувати ситуацію в бік більшої безпеки.

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