Довольно часто виновник ДТП объясняет случившуюся неприятность именно так: я его не видел! Почему такое случается? Авто24 разбирался в этом вопросе вместе с физиологами.

Многие водители наверняка сталкивались с такой ситуацией: как будто только что на главной дороге никого не было, но стоило тронуться с перекрестка вперед, как оказывалось, что приближается транспорт, который нужно было пропустить.

Идеальная для обнаружения ситуация: несмотря на серый цвет кузова и серый фон, нет других, отвлекающих внимание объектов, плюс на машине горят фары.

Почему бывает, что мы порой не замечаем такие немелкие объекты, как автомобиль, даже в идеальных условиях видимости? Этому есть объяснение.

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Транспортное средство сливается с фоном ландшафта. Это самое простое объяснение, которое вообще-то призваны исключить включенные даже днем фары. Всматриваемся внимательнее – таким будет наш совет.

Незамеченный в первый момент транспорт выехал из-за стоящих совсем близко к вам машин или из дворового проезда и т.п. Тот случай, когда вдруг появившегося транспорта в самом деле не было в тот момент, когда вы изучали обстановку. (Из-за этого, кстати, ПДД и запрещают парковаться ближе 10 м к перекрестку.) К счастью, обычно такие вдруг возникающие участники движения не успевают набрать опасную скорость до ближайшего перекрестка.

Далеко находящееся, хоть и быстро приближающееся транспортное средство поначалу подсознательно не воспринимается как нечто представляющее опасность. Рецепт простой – приучить себя к тому, что в реальных условиях кто-то может приближаться к вам с недопустимой скоростью. Чтобы точнее оценить скорость такого объекта, нужно на секунду-две дольше вглядываться вдоль дороги.

Типичная ситуация: пропуская перед поворотом налево едущие по пересекаемой дороге машины, водитель может упустить из виду встречную легковушку: она видится меньшей и более удаленной.

Ракурсы зрения и векторы перемещения. Инстинктивно человек опасается более крупной угрозы – поэтому мы скорее замечаем машину, которая приближается по пересекаемой дороге (мы видим ее в три четверти профиля – в профиль), чем ту, что подъезжает к перекрестку нам навстречу (ракурс зрения – анфас). В то время как она может быть опасной для вас при повороте налево. Поэтому нужно одинаково внимательно просматривать каждое из направлений.

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Был другой участник дорожного движения, который показался вам более значимым. Например, пешеход, ступающий ногой на проезжую часть, в первую очередь привлекает внимание водителя, в то время как с другой стороны может приближаться автомобиль, оставшийся незамеченным. Как вариант – наличие в поле зрения другого объекта, более яркого или контрастного по цвету, который отвлек на себя все внимание водителя. Рецепт – как и в предыдущем случае.

Усугубляют восприятие обстановки вокруг машины аксессуары и безделушки, которые многие из нас привыкли размещать около лобового стекла.

Рекомендации Авто24

Не спешите. Оценивая обстановку на перекрестке, не бросайте взгляд по сторонам, а именно смотрите. Только не торопясь можно сфокусировать зрение по всей глубине интересующей вас зоны, в особенности если ваше поле зрения наполнено множеством разноплановых объектов. И кстати, когда будете брать на вооружение полученную из этих заметок информацию, имейте в виду, что она может пригодиться вам, так сказать, с двух сторон: вы сами можете оказаться и тем, кто «не видит», и тем, кого «не видят». И соответствующее поведение поможет скорректировать ситуацию в сторону большей безопасности.

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