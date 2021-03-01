Міноборони бажає оновити автопарк підрозділів ЗСУ. Готові навіть витратити кошти на власну розробку.

Міністерство оборони України планує кардинально оновити парк автомобільної техніки багатоцільового призначення. Наразі оголошено про відкриття дослідно-конструкторської роботи “Розробка легкового автомобіля підвищеної прохідності для потреб Збройних Сил України”

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Міністр оборони Андрій Таран зазначив, що оновлення парку автомобілів багатоцільового призначення буде здійснено після приймання обраного зразка на озброєння ЗСУ.

За його словами, зараз основну групу армійських автомобілів, які використовуються в ЗСУ, складають УАЗи різних модифікацій, які вже морально і фізично застаріли.

"А модернізація і випуск нових моделей і модифікацій цих автомобілів і запасних частин до них здійснюються підприємствами держави-агресора Російської Федерації. Тому схвалено принципове рішення про поступове виведення їх з експлуатації", - сказав Таран.

“Ми повинні сказати: "Farewell, УАЗ". Новий позашляховик має відповідати тактико-технічним характеристикам сучасних зразків армій Альянсу. До дослідних зразків висувається низка вимог — надійність, потужність, економічність, вантажопідйомність, простота технічного обслуговування та ремонту. Машина має забезпечити виконання завдань незалежно від місцевості та кліматичних зон. Найбільш прийнятний за своїми тактико-технічними характеристиками зразок автомобіля багатоцільового призначення буде обрано за результатами державних випробувань, — наголосив Андрій Таран.

За його словами, першими такі автомобілі отримають підрозділи та військові частини Сухопутних військ української армії, які виконують завдання в районі проведення ООС на території Донецької та Луганської областей.