Первый в мире гибридный многофункциональный бронированный автомобиль STORM, работающий на электродвигателе и способен плавать по морю покажут на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби.

Это чудо технической мысли, разработал и изготовил конструктор, кандидат технических наук из Украины Александр Кузнецов и его команда. Электрический бронированный автомобиль выдерживает волну до 1,5 м. На песке способен развивать скорость до 140 км/ч и работать без остановок от 18 до 36 часов. Подзарядка электрического аккумулятора в дороге обеспечивает дизельный генератор.

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На машину будет установлено дополнительное оборудование, чтобы была возможность погружаться под воду. Сейчас будет презентован БМП на гусеничном ходу, но в планах и колесная версия. Также есть планы поставить на автомобиль вооружение-пулемет, противотанковую систему, украинский комплекс "Сармат" производства КБ "Луч".

Прототип автомобиля начали разрабатывать в Киеве два года назад. Над ним работала команда из шести человек – автомехаников, водителей, слесарей. Прототип был на гусеничном ходу с дизельным двигателем, но уже мог держаться на воде и прошел успешные испытания на Днепре. Однако создать полноценный образец не было технической и экономической возможности. Затем команда переехала в ОАЭ. В партнерстве с оборонной компанией Streit Group украинцам удалось собрать первый опытный образец за пять месяцев.

"На автомобиле броня финского производства. Амортизаторы, выдерживающие нагрузку 65 тонн, мы заказали в Австралии. Электробатарею по нашим чертежам изготовили в Китае на том же заводе, где производят аккумуляторы для Tesla. Компания в Шардже для нас изготовила на заказ резиновые гусеницы, более прочные и удобные в эксплуатации, чем имеющиеся аналоги" – говорит дизайнер и главный конструктор проекта.

Реализации проекта помогли благоприятные экономические условия, которые в ОАЭ созданы для бизнеса. "Мы не смогли сделать все это в Киеве. Нашу идею в Украине воспринимали как диковинку. Не было поддержки и финансов. Экономические и административные условия в Эмиратах намного лучше. Мы быстро нашли партнеров, которые нас обеспечили помещением и технической поддержкой, в то же время абсолютно не вмешивались в процесс. Мы приехали в сентябре, в течение нескольких дней зарегистрировали компанию и начали работать. Здесь не нужно платить никаких налогов, даже 5% НДС, потому что наше производство расположено на территории свободной экономической зоны. Когда автомобиль отправили на выставку, сотрудники таможни помогли нам решить все трудности с оформлением документов. Нам вообще здесь очень много помогали", – рассказал дизайнер и главный конструктор проекта.