Перший у світі гібридний багатофункціональний броньований автомобіль STORM, що працює на електродвигуні і здатний плавати по морю покажуть на виставці IDEX-2021 в Абу-Дабі.

Це диво технічної думки, розробив і виготовив конструктор, кандидат технічних наук з України Олександр Кузнецов та його команда. Електричний броньований автомобіль витримує хвилю до 1,5 м. На піску здатний розвивати швидкість до 140 км/год і працювати без зупинок від 18 до 36 годин. Підзарядження електричного акумулятора в дорозі забезпечує дизельний генератор.

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На машину буде встановлене додаткове обладнання, щоб була можливість занурюватися під воду. Зараз буде презентовано БМП на гусеничному ходу, але у планах і колісна версія. Також є плани поставити на автомобіль озброєння – кулемет, протитанкову систему, український комплекс "Сармат" виробництва КБ "Луч".

Прототип автомобіля почали розробляти в Києві два роки тому. Над ним працювала команда із шести осіб – автомеханіків, водіїв, слюсарів. Прототип був на гусеничному ходу з дизельним двигуном, але вже міг триматися на воді і пройшов успішні випробування на Дніпрі. Однак створити повноцінний зразок не було технічної та економічної можливості. Потім команда переїхала в ОАЕ. У партнерстві з оборонною компанією Streit Group українцям вдалося зібрати перший дослідний зразок за п'ять місяців.

"На автомобілі броня фінського виробництва. Амортизатори, що витримують навантаження 65 тонн, ми замовили в Австралії. Електробатарею за нашими кресленнями виготовили в Китаї на тому самому заводі, де виробляють акумулятори для Tesla. Компанія в Шарджі для нас виготовила на замовлення гумові гусениці, міцніші і зручніші в експлуатації, ніж наявні аналоги" - говорить дизайнер та головний конструктор проекту Олександр Кузнецов.

Реалізації проекту допомогли сприятливі економічні умови, які в ОАЕ створено для бізнесу. "Ми не змогли зробити все це в Києві. Нашу ідею в Україні сприймали як дивину. Не було підтримки і фінансів. Економічні та адміністративні умови в Еміратах набагато кращі. Ми швидко знайшли партнерів, які нас забезпечили приміщенням і технічною підтримкою, водночас абсолютно не втручалися у процес. Ми приїхали у вересні, протягом кількох днів зареєстрували компанію і почали працювати. Тут не потрібно платити жодних податків, навіть 5% ПДВ, тому що наше виробництво розташоване на території вільної економічної зони. Коли автомобіль відправили на виставку, співробітники митниці допомогли нам вирішити всі труднощі з оформленням документів. Нам узагалі тут дуже багато допомагали", - розповів дизайнер та головний конструктор проекту.