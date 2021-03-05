На Міжнародній оборонній виставці (IDEX) в ОАЕ канадська компанія Streit Group спільно з українською Highland Systems представили гусеничний електромобіль-всюдихід Storm. Презентацію унікальної бронетехніки провів герой бойовиків Стівен Сігал.

Стівен Сігал, відомий своєю пристрастю до бронетехніки, став амбасадором канадсько-українського бренду. Голівудський актор привернув увагу до Storm, який став справжньою зіркою експозиції персональних броньованих транспортних засобів.

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23 лютого в Абу-Дабі відбулась презентація броньованої амфібії Storm, про яку ми розповідали раніше. Цю диво-техніку, розробив і виготовив конструктор, кандидат технічних наук з України Олександр Кузнецов, разом зі своєю командою. Серійним виробництвом амфібії займатиметься компанія Streit, заснована в Канаді у 1992 році, а з 2005 року перенесена в ОАЕ.

Електричний броньований автомобіль здатен пересуватись по воді і витримує хвилю заввишки півтора метри. Швидкість на воді – 30 кілометрів на годину. На піску гусеничний транспортер здатен розвивати швидкість до 140 кілометрів на годину і працювати без зупинок від 18 до 36 годин. Зарядку електричного акумулятора в дорозі забезпечує дизельний генератор.

“Він дивовижний і здатен на багато чудових речей. Він їздить по воді й по суші, він броньований і бомбозахищений. Ця річ дивовижна. Якби я мав можливість вибрати собі машину подібного класу, то узяв би саме Storm”, – сказав Стівен Сігал.

Фото: Storm / Highland Systems

Три електродвигуни Storm генерують потужність у 2500 кінських сил. Дорожній просвіт всюдихода – півметра. Всюдихід можна бронювати за класом STANAG 4569 Рівень 1 або 2, тобто він витримає обстріл бронебійно-запальними патронами калібру 7,62 x 39 і підрив міни під днищем. У планах розробників створення Storm на колісному ходу.