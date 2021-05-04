Стальные нервы и железная выдержка в действии. Это реальные кадры нападения на бронированный инкассаторский автомобиль в Южно-Африканской республике.

Вооруженное нападение с напряженным противостоянием, к счастью, закончилось без ущерба для жизни или здоровья людей, а плохие парни не получили добычу. Это потому, что этот хладнокровный водитель справился с ситуацией, “как босс”, как настоящий суперпрофи.

Смотрите также: Не трамвай – объедет: молниеносная реакция водителя из Харькова помогла избежать столкновения с трамваем

О нападении известно немного. Согласно описанию видео в YouTube, это было транспортное средство, которое 22 апреля осуществлял перевозку наличных в Претории, в Южно-Африканской республике. На него напала неизвестная группа преступников в седане Audi.

На видео можно увидеть, что в первый миг, когда пули крушат стекла и грохочут по кузову, он инстинктивно наклоняется, пряча голову, однако в следующий же миг он ориентируется в обстоятельствах, берет себя и руки и делает то, что должен делать. Водитель “на автомате” передает автомат солдату из сопровождения, продолжая вести машину. Примерно на середине видео он разворачивает машину, чтобы противостоять нападающим в лоб, после чего инкассатор обстреливают снова, на этот раз больше со стороны пассажира.

Водитель поручает охраннику позвонить кому-то, продолжая уворачиваться. Происходит столкновение, которое останавливает транспортное средство, после чего следует безумный маневр, чтобы попытаться очистить территорию. Мы можем видеть других людей в задней части автомобиля, предположительно вооруженных и готовых вступить в действие при необходимости. Видео заканчивается тем, что транспортное средство останавливается, а водитель выходит, чтобы выступить против воров, имея ружье в руке.

Times Live сообщает, что в этот момент потенциальные грабители скрылись. В отчете также указано, что было две подозрительные машины, а инкассаторский автомобиль был бронированным Toyota Land Cruiser.