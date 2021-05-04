Сталеві нерви і залізна витримка в дії. Це реальні кадри нападу на броньований інкасаторський автомобіль у Південно-Африканській республіці.

Збройний напад із напруженим протистоянням, на щастя, закінчився без шкоди для життя чи здоров’я людей, а погані хлопці не отримали здобичі. Це тому, що цей холоднокровний водій впорався із ситуацією, “як бос”, як справжній суперпрофі.

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Про напад відомо небагато. Згідно з описом відео на YouTube, це був транспортний засіб, що 22 квітня здійснював перевезення готівки у Преторії, в Південно-Африканській республіці. На нього напала невідома група злочинців у седані Audi.

На відео можна побачити, що в першу мить, коли кулі трощать шибки і гуркотять по кузову, він інстинктивно нахиляється, ховаючи голову, однак наступної ж миті він орієнтується в обставинах, бере себе і руки і робить те, що має робити. Водій “на автоматі” передає автомат солдату із супроводу, продовжуючи вести машину. Приблизно на середині відео він розвертає машину, щоб протистояти нападникам в лоб, після чого інкасатор обстрілюють знову, цього разу більше з боку пасажира.

Водій доручає охоронцю зателефонувати комусь, продовжуючи ухилятися. Відбувається зіткнення, яке зупиняє транспортний засіб, після чого слідує шалений маневр, щоб спробувати очистити територію. Ми можемо побачити інших людей у ​​задній частині автомобіля, імовірно озброєних та готових вступити в дію за потреби. Відео закінчується тим, що транспортний засіб зупиняється, а водій виходить, щоб виступити проти злодіїв, маючи рушницю в руці.

Times Live повідомляє, що в цей момент потенційні грабіжники втекли. У звіті також зазначено, що було дві підозрілі машини, а інкасаторський автомобіль був броньованим Toyota Land Cruiser.