У Харкові трамвай маршруту №8 зійшов з рейок і ледь не "зніс" авто, водій якого встиг від'їхати вбік.

Інцидент трапився 20 квітня о 08:24, на маршруті №8 у Харкові, що сполучає 602-й мікрорайон з вулицею Одеською. У результаті аварії ніхто не постраждав.

Дивіться також: Інженер із США показав у дії свій ховерборд, пролетівши над вулицями Лос-Анджелесу: відео

На кадрах відео з машини видно, як червоно-жовтий трамвай жваво рухався у зустрічному напрямку. Спочатку все здається добре, але коли трамвай наближається до перетину з проїжджою частиною, він зісковзує з колії і починає зсуватись вбік. У цей момент можна побачити, що трамвай заповнений пасажирами. Водій автомобіля, вчасно помітивши небезпеку, встиг повернути наліво, ледь уникнувши болісного зіткнення з трамваєм.

Директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко повідомив виданню 057, що в результаті події ніхто не постраждав.