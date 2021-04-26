Це не зовсім "дошка", однак пілот цього персонального повітряного транспорту керує ним, стоячи верхи, як на скейтборді чи сноуборді.

Хантер Ковальд із Лос-Анджелесу сам розробив свій ховерборд і випробував його на очах своїх друзів, пролетівши по двору та вулиці поруч з домом.

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Людина не народжена для того, щоб літати, однак вже спромоглась не лише піднятись в небо, а й досягти космосу, завдяки своїм технічним творінням. Та персональний повітряний транспорт все ще залишається мрією, оскільки приватні літаки занадто дорогі й складні, щоб стати масовим явищем. А тому перспективною видається ідея того, що називають “реактивни ранець”, джетпак чи літаючий костюм.

Найвідомішими ентузіастами у створенні джетпаків є Річард Браунінг і його компанія Gravity Industries та Френк Запата зі своїм Zapata Flyboard Air. В обох випадках транспортні засоби використовують турбореактивну тягу для створення підйомної сили. А це означає, що вони витрачають значний запас пального за один короткий політ. І коштують вони не дешево.

Хантер Ковальд пропонує альтернативу – пропелерний ховерборд, подібний до звичайного квадрокоптера. Після багаторічних експериментів і вибухових невдач, Ковальд, нарешті, зміг публічно показати своє творіння світові.

Ховерборд Ковальда схожий на гігантський дрон із спрямованими донизу гвинтами восьми пропелерів. Корпус пристрою виготовлений з вуглеволокна зі спеціальною структурою. Пасажирський коптер може нести корисний вантаж до 227 кілограмів, а сам важить 340 кіло.

Управління здійснюється за допомогою ручного пульта дистанційного керування. Спеціальна функція запобігає падінню, в разі відмови двох його двигунів або однієї з п'яти енергосистем.

Всі компоненти ховерборда виготовляються на замовлення на обладнанні промислового класу і Ковальд говорить про плани на серійне виробництво свого транспорту. Наразі він працює над тим, аби збільшити час польоту з нинішніх 20+ хвилин.

З часу розкриття свого творіння, Ковальд літав на ховерборді по всьому Лос-Анджелесу, в тому числі в дорожньому русі – що, мабуть, не зовсім законно, але це вже інша історія. Принаймні він зупинився на червоне світло, як видно з одного з відео нижче.