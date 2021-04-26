Это не совсем "доска", однако пилот этого персонального воздушного транспорта управляет им, стоя верхом, как на скейтборде или сноуборде.

Хантер Ковальд из Лос-Анджелеса сам разработал свой ховерборд и испытал его на глазах своих друзей, пролетев по двору и улице рядом с домом.

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Человек не рожден для того, чтобы летать, однако уже смог не только подняться в небо, но и достичь космоса, благодаря своим техническим творениям. Но персональный воздушный транспорт все еще остается мечтой, поскольку частные самолеты слишком дороги и сложны, чтобы стать массовым явлением. А потому перспективной представляется идея того, что называют “реактивный ранец”, джетпак или летающий костюм.

Самыми известными энтузиастами в создании джетпаков являются Ричард Браунинг и его компания Gravity Industries и Френк Запата со своим Zapata Flyboard Air. В обоих случаях транспортные средства используют турбореактивную тягу для создания подъемной силы. А это означает, что они расходуют значительный запас горючего за один короткий полет. И стоят они не дешево.

Хантер Ковальд предлагает альтернативу – пропеллерные ховерборд, подобный обычному квадрокоптеру. После многолетних экспериментов и взрывных неудач, Ковальд, наконец, смог публично показать свое творение миру.

Ховерборд Ковальда похож на гигантский дрон с направленными вниз винтами восьми пропеллеров. Корпус устройства изготовлен из углеволокна со специальной структурой. Пассажирский коптер может нести полезный груз до 227 килограммов, а сам весит 340 кило.

Управление осуществляется с помощью ручного пульта дистанционного управления. Специальная функция предотвращает падение, в случае отказа двух его двигателей или одной из пяти энергосистем.

Все компоненты ховерборда изготавливаются на заказ на оборудовании промышленного класса и Ковальд говорит о планах на серийное производство своего транспорта. Сейчас он работает над тем, чтобы увеличить время полета с нынешних 20+ минут.

Со времени раскрытия своего творения, Ковальд летал на ховерборде по всему Лос-Анджелесу, в том числе в дорожном движении – что, пожалуй, не совсем законно, но это уже другая история. По крайней мере, он остановился на красный свет, как видно из одного из видео ниже.