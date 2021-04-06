В 21 веке опять начали появляться молодые мастера каретного дела. Они строят экипажи как по историческим чертежам классических королевских карет, так и по собственным, современным.

Во времена электрокаров и космических путешествий, беспроводного интернета и летающих машин, транспорт, приводимый в движение силой животных, может показаться совершенно ненужным. Однако для него все еще есть несколько способов применения.

Гужевой транспорт даже в правилах дорожного движения кажется неуместным архаизмом, однако фаэтоны, коляски, двуколки, маратоны и брички достаточно просто найти в продаже. Кроме того, есть еще один вид транспорта, который объединяет прошлые века с современностью.

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Около века назад предусмотрительные каретные мастерские начали производить кузова для автомобилей, которые тогда продавались в виде голого шасси с силовым агрегатом. Для многих подобных компаний это стало спасением, и они вошли в Новое время, как Pininfarina, Mulliner, Zagato, Bertone или Karmann. Другие остались в истории.

Теперь же, в 21 веке, начали появляться молодые мастера каретного дела. Они строят экипажи как по историческим чертежам классических королевских карет, так и по собственным, современным.

Фото: кареты из объявлений о продаже в Украине / OLX

А кое-кто пошел даже дальше и решил соединить прошлое с современностью, прикрепив к кузову автомобиля каретную кабину. Со временем подобные машины начали делать в разных уголках мира, включая и Украину. Назначение у современных карет и “каретомобилей” одинаковое – быть украшением свадебного кортежа или других праздничных мероприятий или же прогулочным транспортом для туристов.

В объявлениях о продаже классических карет в Украине встречаются как аутентичные старинные экипажи, так и “новоделы”. Цены на кареты колеблются от 20 до 330 тысяч гривен. Значительно реже можно встретить объявления о продаже каретомобиля – такие машины, как правило, изготавливаются на заказ для конкретного покупателя и работают на него в течение многих лет. Однако во Львове один из таких автомобилей, построенный на базе ГАЗ 21 1969 года, недавно был выставлен на продажу. За автокарету продавец рассчитывает выручить 8 тысяч долларов или 222 тысячи гривен.

Фото: каретомобиль со Львова / Auto.ria