В сети смеются над старым автомобилем "Lincoln", который предприимчивый украинец использует в качестве сарая.

В Черновцах заметили роскошный лимузин "Lincoln Town Car 2". Фото редкого дорогого авто, который выступил в нашей стране в необычном для себя амплуа, опубликовал в социальной сети пользователь Дмитрий Савюк.

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Лимузин попал в кадр, когда прямо с него неприхотливый автовладелец начал продавать дары украинских полей – лук и картошку. Роскошный автомобиль, впрочем, и выглядит уже "по-колхозному": он весь в пыли и грязи. Однако, местным жителям, судя по всему, такой прилавок нравится. На капоте реализаторы даже расположили весь ассортимент сельхоз продукции, и это не только мешки с картошкой или луком, но и горшки с домашними цветами. В целом, это уже скорее сарай, а не элитное авто.

Напомним, что Лимузин "Lincoln Town Car 2" встречается в Украине довольно редко. Это авто производилось в США подразделением "Lincoln-Mercury", принадлежащим компании "Ford". Первые версии сошли с конвейера в 1981 году, и выпускались до начала 2010-х, но не том виде, как на фото. Базовый "седан" продлевали по технологии "стретч", врезая в кузов средней секции дополнительные элементы салона, по индивидуальному заказу клиента.

Под капотом лимузина устанавливали 4,6-литровый, 8-цилиндровый двигатель, мощностью в 242 лошадиные силы. По "паспорту" потреблял этот силовой агрегат чуть более 13 литров на 100 километров в смешанном режиме передвижения. Каждый лимузин "Lincoln Town Car" оснащался усилителем руля, а тормоза у моделей были дисковые и вентилируемые. Двигатель работал в паре с 4-ступенчатым "автоматом", что легко и незаметно переключал скорости. До отметки в 100 километров в час хватало времени в 9,5 секунды после старта. Максимальная скорость – 180 километров в час. В Украине, за вторую версию лимузина, покупатели желают получить от 3 500 до 7 700 долларов США(от 98 000 до 215 000 гривен).