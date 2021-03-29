У Мережі сміються над старим автомобілем "Lincoln", який заповзятливий українець використовує у якості сараю.

У Чернівцях помітили розкішний лімузин "Lincoln Town Car 2". Фото рідкісного дорогого авто, який виступив в нашій країні в незвичайному для себе амплуа, опублікував в соціальній мережі користувач Дмитро Сав'юк.

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Лімузин потрапив у кадр, коли прямо з нього невибагливий автовласник почав продавати дари українських полів - цибулю і картоплю. Розкішний автомобіль, втім, і виглядає вже "по-колгоспному": він весь в пилу і бруду. Однак, місцевим жителям, судячи з усього, такий прилавок подобається. На капоті реалізатори навіть розташували весь асортимент сільгосп продукції, і це не тільки мішки з картоплею або цибулею, але й горщики з домашніми квітами. В цілому, це вже швидше сарай, а не елітне авто.

Нагадаємо, що Лімузин "Lincoln Town Car 2" зустрічається в Україні досить рідко. Це авто вироблялося в США підрозділом "Lincoln-Mercury", що належить компанії "Ford". Перші версії зійшли з конвеєра в 1981 році, і випускалися до початку 2010-х, але не тому вигляді, як на фото. Базовий "седан" подовжували за технологією "стретч", врізаючи в кузов середньої секції додаткові елементи салону, за індивідуальним замовленням клієнта.

Під капотом лімузина встановлювали 4,6-літровий, 8-циліндровий двигун, потужністю у 242 кінські сили. За "паспортом” споживав цей силовий агрегат трохи більше ніж 13 літрів на 100 кілометрів в змішаному режимі пересування. Кожен Лімузин "Lincoln Town Car" оснащувався підсилювачем керма, а гальма у моделей були дискові та вентильовані. Двигун працював в парі з 4-ступінчастим "автоматом". До позначки в 100 кілометрів на годину вистачало часу в 9,5 секунди після старту. Максимальна швидкість - 180 кілометрів на годину. В Україні, за другу версію лімузина, покупці бажають отримати від 3 500 до 7 700 доларів США(від 98 000 до 215 000 гривень).