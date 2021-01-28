Новий, 46-й президент США, Джозеф Байден успадкував від свого попередника, Дональда Трампа, не тільки справи державні, а й службовий автомобіль.

Тепер давній любитель Корветів буде їздити на броньованому лімузині Cadillac One - на цій машині Джо вже засвітився на своїй інавгурації.

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Президентський Cadillac One є справжньою фортецею на колесах і даних про нього, зі зрозумілих причин. З чуток, машина важить близько 10 тонн: настільки висока маса пояснюється тим, що машина оснащена броньованою капсулою. Побудована вона на базі важкого пікапа, але є й інша версія, згідно з якою в основі “Звіра” (друга назва президентського авто) лежить позашляховик Cadillac Escalade. А ось зовні лімузин схожий на седан Cadillac CT6 (хоча є схожість і з тим же Ескалейд). Товщина кузова машини - 15 см, стекол - 10 см.

Крім того, лімузин обладнаний спеціальними шинами, які посилені кевларовой захистом, плюс є захист від бактеріальної і біологічної зброї, спеціальні гармати для запуску димових завіс і розпилення сльозогінного газу, система пожежогасіння, аварійна подача кисню в салон і навіть пуск електричного заряду через дверні ручки, який активується в разі нападу.

Нарешті, всередині авто встановлений холодильник, в якому зберігається кров тієї ж групи і з тим же резус-фактором, що і президента, а також дефібрилятор і інше медобладнання. А ось сама обробка досить скромна - салон Cadillac One обшитий звичайним велюром. До слова, взагалі таких Cadillac One у Байдена тепер не один, а два. Завдання другої машини - збити з пантелику зловмисників: вони не повинні знати, в якому саме лімузині знаходиться дорогоцінне тіло американського президента.