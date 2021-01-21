Новообраний президент США Джо Байден почав скасовувати рішення свого попередника Дональда Трампа. В автопромі очікується повернення до доктрини глобального потепління, закручування "екологічних гайок" і форсований перехід на електромобілі.

Видання Automotive News повідомляє, що Байден вже доручив Агентству з охорони навколишнього середовища (EPA), що відповідає в США за сертифікацію автомобілів, переглянути екологічні норми, пом'якшені з подачі Дональда Трампа навесні 2020 року.

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Щоб послабити екологічний тягар, накладений на автопром адміністрацією Барака Обами в 2012 році, потрібні були три роки міжвідомчих дебатів і досліджень. В результаті було вирішено скоротити викиди СО 2 новими автомобілями в період з 2021 по 2026 рік на 1,5% щорічно, а не на 5%, як того вимагали “правила Обами”, і підвищити показник середньої корпоративної паливної економічності з 5,04 л / 100 км до 5,82 л / 100 км відповідно.

У багатосторінковому мотивувальному документі пояснювалося, що такі послаблення дозволять зробити американські машини дешевшими і безпечнішими, а також сприятимуть швидшому оновленню автопарку, що благополучно позначиться в тому числі на екології.

Тепер, все це буде скасовано і буде повернений на “шлях Обами”, причому є всі підстави вважати, що це у Байдена займе набагато менше часу, ніж у Трампа, і нові норми можуть бути жорсткішы за ті, що були прийняті при Обамі. Повернення до Паризької угоди з клімату вимагає радикальних заходів, не можна виключати в тому числі введення вуглецевих штрафів для автовиробників, як в Європі. Байден пообіцяв зробити електромобілі одним з головних пріоритетів своєї політики. На розвиток мережі зарядних станцій будуть кинуті мільярди доларів. Для покупців електромобілів будуть введені нові податкові пільги.

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