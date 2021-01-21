Новоизбранный президент США Джо Байден начал отменять решения своего предшественника Дональда Трампа. В автопроме ожидается возвращение к доктрине глобального потепления, закручивание экологических гаек и форсированный переход на электромобили.

Издание Automotive News сообщает, что Байден уже поручил Агентству по охране окружающей среды (EPA), отвечающему в США за сертификацию автомобилей, пересмотреть экологические нормы, смягченные с подачи Дональда Трампа весной 2020 года.

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Чтобы ослабить экологическое бремя, наложенное на автопром администрацией Барака Обамы в 2012 году, потребовались три года межведомственных дебатов и исследований. В результате было решено сократить выбросы СО2 новыми автомобилями в период с 2021 по 2026 год на 1,5% ежегодно, а не на 5%, как того требовали “правила Обамы”, и повысить показатель средней корпоративной топливной экономичности с 5,04 л/100 км до 5,82 л/100 км вместо соответственно.

В многостраничном мотивировочном документе объяснялось, что такие послабления позволят сделать американские машины дешевле и безопаснее, а также будут способствовать более быстрому обновлению автопарка, что благополучно скажется в том числе на экологии.

Теперь, значит, все это будет отменено и возвращено на "путь Обамы", причем есть все основания полагать, что это у Байдена займет гораздо меньше времени, чем у Трампа, и новые нормы могут быть жестче тех, которые были приняты при Обаме. Возвращение с Парижскому соглашению по климату требует радикальных мер, нельзя исключать в том числе введение углеродных штрафов для автопроизводителей, как в Европе. Байден пообещал сделать электромобили одним из главных приоритетов своей политики. На развитие сети зарядных станций будут брошены миллиарды долларов. Для покупателей электромобилей буду введены новые налоговые льготы.

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