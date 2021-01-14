Аналитика наличия и цен на самый дорогой электрокроссовер Tesla.

Существенно сэкономить при покупке автомобиля украинцы могут, приобретя авто на одном из автоаукционов США – Copart или IAAI, которые продают поврежденные машины. Tesla Model X – высокотехнологичная модель, чего только стоят двери "крылья сокола", которые открываются в сторону и вверх. Поэтому, рассматривая покупку поврежденной Model X, надо быть уверенным в том, что ее смогут в Украине починить так, чтобы все работало. Да и еще и за недорого.

Если вы уверены, что ремонт будет успешным, обратите внимание на аукционы Copart и IAAI. Согласно аналитике сайта bidhistory.org в среднем в месяц там продается по 30 Tesla Model X, то есть по одной каждый день. Это очень мало по сравнению с другими премиальными кроссоверами, поэтому выбор невелик. Если же среди них еще и выбирать варианты с незначительными ударами, получится вообще очень мало лотов.

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Теперь посмотрим на цены. Аналитики из bidhistory сделали анализ проданных Tesla Model X за 2020 год. Как оказалось, они очень недешевые. Средняя стоимость битой "Теслы Модель Х" на страховых аукционах в 2020 году – 35 тыс. долларов США. Те, кто вовремя сумел сориентироваться в нестабильности рынка в период весенних карантинных ограничений, смогли приобрести это авто за 27-28 тыс. долларов. Однако вряд ли такие цены еще будут.

В Украине Tesla Model X можно приобрести по цене от 53 до 120 тысяч долларов, поэтому стоит ли искать их в США?