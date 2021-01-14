Аналітика наявності та цін на найдорожчий електрокросовер Tesla.

Суттєво зекономити при купівлі автомобіля українці можуть, придбавши авто на одному з автоукціонів США – Copart або IAAI, які продають пошкоджені машини. Tesla Model X – високотехнологічна модель, чого лише варті двері "крила сокола", які відчиняються вбік та вверх. Тому, розглядаючи купівлю пошкодженої Model X, треба бути впевненим у тому, що її зможуть в Україні полагодити так, щоб усе працювало. Та й ще й за недорого.

Якщо ви впевнені, що ремонт буде успішним, зверніть увагу на аукціони Copart та IAAI. Згідно аналітики сайту bidhistory.org, в середньому на місяць там продається по 30 Tesla Model X, тобто по одній щодня. Це дуже мало порівняно з іншими преміум-кросоверами, тому вибір невеликий. Якщо ж серед них ще й обирати варіанти з незначними ударами, вийде взагалі дуже мало лотів.

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Тепер подивимось на ціни. Аналітики з bidhistory зробили аналіз проданих Tesla Model X за 2020 рік. Як виявилось, вони дуже недешеві. Середня вартість битої "Тесли Модель Х" на страхових аукціонах в 2020 році – 35 тис. доларів США. Ті, хто вчасно зумів зорієнтуватися в нестабільності ринку в період весняних карантинних обмежень, змогли придбати це авто за 27-28 тис. доларів. Однак навряд чи такі ціни ще будуть.

В Україні Tesla Model X можна придбати за ціною від 53 до 120 тисяч доларів, тож чи варто шукати їх у США?