Ціни на пошкоджені Tesla Model 3 в США, кількість на аукціонах та роки випуску.

Tesla Model 3 – найдешевший електромобіль в модельній гамі американської марки. Минулого року він вийшов у лідери у класі на кількох ринках світу, а також ця модель "посунула" с першого місця Nissan Leaf, який довгий час очолював рейтинг імпорту електромобілів в Україну.

Цей електричний седан має 3 комплектації, з різною потужністю та запасом ходу на одній заправці - Standard Range Plus, Long Range і Performance.

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Американський виробник запустив продаж Tesla Model 3 в 2017 році і досі не було рестайлінгу. Однак на початку випуску цих машин їх було мало і вони рідко потрапляли в ДТП. Тепер машин стало багато, як і страхових автомобілів на аукціонах Copart та IAAI. Сервіс bidhistory.org проаналізував наявність та ціни автомобілів Тесла Модел 3 на цих аукціонах.

За 2020 рік на Copart і IAAI було виставлено на продаж понад 1800 електрокарів цієї моделі. І найбільша кількість з них - це авто, випущені в 2018 і 2019 роках.

Рік випуску Tesla Model 3 на аукціонах

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Кількість Tesla Model 3 на аукціонах США в 2020

Втім, кількість виставлених на торги Tesla Model 3 ще досить незначна – по 100-150 машин на місць, а попит значний. Максимальна кількість таких електромобілів була продано в квітні і листопаді (приблизно по 150), а мінімальна - в лютому і грудні - близько 100-120. В інші місяці рівень продажів Tesla Model 3 перебував на рівні 110-130 машин.

Ціни Tesla Model 3 на американських аукціонах Copart IAAI за 2020 рік

Тесла Модель 3 не можна назвати дешевим автомобілем. Середня ціна у 2020 році склала близько 20 тис. доларів США. Мінімальною ціна такої машини була в березні-квітні, а максимальна – у вересні (майже 24 тис. дол. США). Після цього намітився спад, тож в кінці року "Трійку" можна було купити за 21-22 тис. дол.

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