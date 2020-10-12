Американський електрокар дебютував у продажу не так давно, а в деяких країнах лише кілька місяців тому, але вже встиг вибитись в лідери на більшості ринків, де продається офіційно.

Минулого тижня електричний седан Tesla Model 3 був проголошений найпопулярнішим електрокаром світу, оскільки він є лідером пошукових запитів у Google. Тепер компанія Uswitch повідомляє, що цей автомобіль є і фактичним лідером за показниками продажів у 19 країнах світу.

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Усього експертами Uswitch було проаналізовано продажі у 60 країнах світу. Лідируючі позиції Tesla Model 3 займає на ринках Канади, Мексики, Австралії, Нової Зеландії, Китаю, Гонконгу, Південної Кореї, Шрі-Ланки, ОАЕ, Австрії, Швейцарії, Бельгії, Нідерландів, Данії, Великобританії, Швеції, Фінляндії та Ісландії. Цікаво, що у Литві віддають перевагу Model X.

Альянс Renault-Nissan, зі своїми Zoe та Leaf, тримає лідерські позиції у 15 країнах, тоді як перевагу електричним Volkswagen віддають німці, норвежці та словенці. Китайський концерн BAIC, не представлений у Європі та США, продає більше електромобілів, ніж конкуренти, у 6 країнах.

Американський автовиробник продав більше 300 тисяч Tesla Model 3, а до кінця 2020 року запланований обсяг виробництва перевищить 500 тисяч одиниць.