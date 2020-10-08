Українців цікавить зовсім не той електромобіль, що мешканців інших країн світу.

Згідно з аналізом британської компанії Nationwide Vehicle Contracts, запит “Tesla Model 3" роблять у всьому світі 1 852 356 користувачів Інтеренту.

Це не дивно, адже найдешевша "Тесла" також є найбільш масовим електромобілем на Землі – з початку виробництва до березня цього року Tesla випустила понад 500 000 одиниць моделі 3.

На другому місці в рейтингу – Nissan Leaf, він має 565 689 пошукових запитів. Цікаво, що в Україні це більш популярний запит, ніж "Тесла Модел 3". Так само, як і обсягами продажів – "Ліф" ще тримає першість, але "Модел 3" вже наступає на п'яти.

Третє та четверте місце у пошуках займають Tesla Model X та Model S - з 553 999 та 524 479 пошуками відповідно. З п’ятого по десяте місце посідають BMW i3, Renault Zoe, Audi e-tron, Renault Twizy, Jaguar I-Pace та Hyundai Kona Electric.

Що стосується гібридів та PHEV, то першість тримає авто-довгожитель Toyota Prius (353 755 відвідуваннь щомісяця). Hyundai Ioniq та Mitsubishi Outlander PHEV на подіумі, за ними йдуть BMW 330e, 530e, Audi A3 e-tron, Kia Niro PHEV, Volvo XC90 Recharge T8, Porsche Cayenne PHEV та Kia Optima.

Нагадаємо, що Родстер Tesla майже дістався до Марсу.