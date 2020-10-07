Доля ринку електроавтівок американського бренду у 2020 році суттєво зросла.

У третьому кварталі 2020 року було зареєстровано 2061 автомобіль з електричним приводом, що на 17% більше порівняно з другим кварталом 2020 року. Втім, цей показник на 4% менше, ніж у третьому кварталі 2019 року, повідомляє Федерація автопрому України на основі даних МВС.

Загалом за 9 місяців 2020 року було зареєстровано 5430 автомобілів з електричним приводом (+6% порівняно з минулорічним показником).

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І хоча першість серед виробників все ще тримає Nissan (він охоплює 32% ринку), однак його найближчий конкурент стрімко нарожує свою частку. Йдеться про Tesla, у якої рік тому частка на ринку була 14%, а сьогодні вже вдвічі більше – 28%.

Щодо модельного ряду, то традіційного бестселлера марки Model S випередила більш сучасна та недорога Tesla Model 3. Обидві ці моделі демонструють ріст порівняно з минулим роком, а от Nissan Leaf знизив присутність майже на третину.

З великим відривом від них далі йдуть Chevrolet (296 од.), Fiat (288 од.) та Volkswagen (246 од.), які охоплюють по 5% ринку автомобілів з електричним приводом.

Більшість електричних автомобілів потрапляють в Україну вживаними зі США.

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