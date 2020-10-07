Згідно даних асоціації "Укравтопром", в вересні ЗАЗ вперше оприлюднив статистику виробництва.

На усіх автоскладальних заводах України у вересні було зібрано 861 автотранспортних засобів. Це найбільший показник за дев’ять місяців з початку року. Хоча від результату річної давнини випуск автотранспорту в країні відстав більш ніж на 18%.

Найбільший приріст показав Запорізький автозавод, який відрапортував про 248 зібраних Renault Arkana та Lada різних моделей. В якій саме пропорції складені ці авто, не повідомляється. Нагадаємо, що усі автомобілі зібрані великовузловим методом, тобто приєднанням головних агрегатів.

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Водночас завод "Єврокар", який теж великовузловим методом складає "Шкоди", відрапортував про 536 автомобілів. В результаті, вересневий підсумок легкового сектору українського автопрому склав 784 авто, що все одно на 18,3% менше проти минулого року.

Випуск комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу) склав 4 шт. (всі виготовлені на заводі "Черкаський автобус") – це на 3 авто більше відносно вересня 2019 року.

На 21% впало виробництво автобусів – до 73 одиниць. Більше за інших, як і роком раніше, виготовив автобусів завод "Черкаський автобус" – 32 шт. Чернігівський автозавод закінчив місяць показником 20 шт, а "Богдан" відзвітував про виробництво 11 автобусів. На ЗАЗі випустили 6 одиниць, ще 4 автобуси зібрав Часівоярський завод.

Нагадаємо, що українці більше завезли вживаних авто, ніж купили нових

Всього з початку 2020 року в Україні було випущено 3104 од. автотранспортних засобів, що на 41% менше, ніж за перші дев’ять місяців минулого року.