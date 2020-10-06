Протягом вересеня в Україну ввезено та розмитнено 35,9 тис. вживаних легкових авто.

Це на 56% більше, ніж роком раніше і на 9% більше відносно попереднього місяця, повідомляє Укравтопром. Нагадаємо, кількість вересневих реєстрацій нових легкових автомобілів склала 7,6 тис. одиниць, що майже вп'ятеро менше. Розмитнені машини з пробігом охопили понад 82% первинного ринку легкових авто.

ТОП-5 марок, які найчастіше ввозили українці в вересні 2020 року:

Volkswagen. За місяць 6,1 тис. авто цієї німецької марки поміняли своїх іноземних власників на українських. Ford. Протягом вересня було зареєстровано 3,3 тис. вживаних "Фордів". Renault. Результат – 3,1 тис. автівок. Skoda показала четвертий результат, їх вибрали трохи більше 3 тис. автомобілістів. Opel у вересні отримали 2,1 тис. українських номерів.

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Всього за три квартали 2020 року українську прописку отримали 242,3 тис. легкових авто з пробігом, це у четверо більше за кількість проданих в країні нових авто за той саме період.