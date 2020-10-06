В течение сентября в Украину ввезено и растаможено 35,9 тыс. подержанных легковых авто.

Это на 56% больше, чем годом ранее и на 9% больше относительно предыдущего месяца, сообщает Укравтопром. Напомним, количество сентябрьских регистраций новых легковых автомобилей составило 7,6 тыс. единиц, что почти в пять раз меньше. Растаможенные машины с пробегом охватили более 82% первичного рынка легковых авто.

ТОП-5 марок, которые чаще всего ввозили украинцы в сентябре 2020:

Volkswagen. За месяц 6,1 тыс. авто этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинцев. Ford. В течение сентября было зарегистрировано 3,3 тыс. подержанных "Фордов". Renault. Результат – 3,1 тыс. автомобилей. Skoda показала четвертый результат, их выбрали чуть более 3 тыс. автомобилистов. Opel в сентябре получили 2,1 тыс. украинских номеров.

Также в тему: названы самые надежные и ненадежные марки автомобилей

Всего за три квартала 2020 года украинскую прописку получили 242,3 тыс. легковых авто с пробегом, это в четыре раза больше количества проданных в стране новых авто за тот же период.