Надежность – главный показатель качества, на который следует обращать внимание при выборе подержанного автомобиля. Итак, какие марки автомобилей самые надежные?
Рейтинги надежности публикуются различными компаниями, перед нами – аналитика от carVertical. Компания составила рейтинг, опираясь на отчеты carVertical по истории транспортных средств. В них проанализирована процентная доля неисправных автомобилей в разрезе марок производителей.
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Рейтинг самых надежных марок подержанных автомобилей:
1. KIA – 23,47%
Слоган Kia "Искусство удивлять", безусловно, оправдывает все ожидания. Южнокорейский автопроизводитель, выпускающий более 1,4 миллиона транспортных средств в год, занимает первое место в рейтинге надежности с впечатляющим показателем 23,47% неисправных автомобилей от общего количества проанализированных моделей. Однако даже самый надежный автопроизводитель не совершенен. Основные недостатки автомобилей этой марки:
- Выход из строя электроусилителя руля
- Неисправность стояночного тормоза
- Проблемы с дизельным сажевым фильтром
2. Hyundai – 26,36%
Hyundai занимает второе место в рейтинге надежности с показателем 26,36% неисправных автомобилей от общего количества проанализированных моделей. Среди недостатков наиболее распространенными являются:
- Коррозия заднего подрамника
- Проблемы со стояночным тормозом
- Хрупкое лобовое стекло
3. Volkswagen – 27,27%
Немецкий автопроизводитель занимает третье место в рейтинге надежности по версии carVertical с показателем 27,27% неисправных автомобилей от общего количества проанализированных моделей. Несмотря на высокую прочность, автомобили этой марки имеют определенные недостатки:
- Неисправность двухмассового маховика
- Вероятный выход из строя механической коробки передач
- Проблемы с модулем ABS / ESP
4. Nissan – 27,79%
Согласно результатам анализа автомобилей японского производителя, неисправности обнаружены в 27,79% от общего количества проанализированных моделей. Несмотря на высокую надежность и выносливость, автомобили марки Nissan имеют несколько слабых мест:
- Неисправность дифференциала
- Многочисленные случаи коррозии
- Выход из строя теплообменника автоматической коробки передач
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5. Mazda – 29,89%
Согласно базе данных carVertical, неисправности обнаружены в 29,89% от общего количества проанализированных моделей Mazda. Типичные недостатки автомобилей этой марки:
- Выход из строя турбин на дизельных двигателях Skyactive D
- Неисправность уплотнения топливной форсунки на дизельных двигателях
- Частые поломки насоса ABS
6. Audi – 30,08%
Audi совсем немного не хватило до 5-го места в рейтинге надежности. Неисправности были обнаружены в 30,08% от общего количества проанализированных моделей этой марки. Основные недостатки автомобилей Audi:
- Быстрый износ сцепления
- Выход из строя гидроусилителя руля
- Неисправность механической коробки передач
7. Ford – 32,18%
По данным carVertical, неисправности обнаружены в 32,18% от общего количества проанализированных моделей Ford. Основные недостатки, характерные для автомобилей этой марки:
- Выход из строя двухмассового маховика
- Неисправность сцепления и насоса гидроусилителя руля
- Поломки вариатора
8. Mercedes-Benz – 32,36%
Неисправности обнаружены аж в 32,36% от общего количества проанализированных моделей этой марки. Несмотря на отличные ходовые качества, "Мерседесы" страдают несколькими типичными болезнями:
- Влага может попадать внутрь фар
- Неисправность уплотнения топливной форсунки на дизельных двигателях
- Многочисленные случаи отказа тормозной системы Sensotronic
9. Toyota – 33,79%
Доля неисправных автомобилей составляет 33,79% от общего количества проанализированных моделей Toyota, и это действительно шокирует. Основные недостатки, характерные для автомобилей этой марки:
- Неисправность датчика высоты задней подвески
- Выход из строя кондиционера
- Склонность к сильной коррозии
10. BMW – 33,87%
Компания BMW заняла десятое место в рейтинге надежности, уступив лишь 0,09% компании Toyota. Неисправности обнаружены в 33,87% от общего количества проанализированных моделей BMW. Наиболее типичные недостатки подержанных BMW:
- Выход из строя датчиков ABS
- Различные проблемы с электроникой
- Проблемы с регулировкой развала-схождения колес
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Вывод
Бренды, которые имеют репутацию надежных автопроизводителей, далеко не всегда являются таковыми. В то же время надежные марки автомобилей уступают раскрученным брендам по уровню популярности.