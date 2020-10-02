Надежность – главный показатель качества, на который следует обращать внимание при выборе подержанного автомобиля. Итак, какие марки автомобилей самые надежные?

Рейтинги надежности публикуются различными компаниями, перед нами – аналитика от carVertical. Компания составила рейтинг, опираясь на отчеты carVertical по истории транспортных средств. В них проанализирована процентная доля неисправных автомобилей в разрезе марок производителей.

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Рейтинг самых надежных марок подержанных автомобилей:

1. KIA – 23,47%

Слоган Kia "Искусство удивлять", безусловно, оправдывает все ожидания. Южнокорейский автопроизводитель, выпускающий более 1,4 миллиона транспортных средств в год, занимает первое место в рейтинге надежности с впечатляющим показателем 23,47% неисправных автомобилей от общего количества проанализированных моделей. Однако даже самый надежный автопроизводитель не совершенен. Основные недостатки автомобилей этой марки:

Выход из строя электроусилителя руля

Неисправность стояночного тормоза

Проблемы с дизельным сажевым фильтром

2. Hyundai – 26,36%

Hyundai занимает второе место в рейтинге надежности с показателем 26,36% неисправных автомобилей от общего количества проанализированных моделей. Среди недостатков наиболее распространенными являются:

Коррозия заднего подрамника

Проблемы со стояночным тормозом

Хрупкое лобовое стекло

3. Volkswagen – 27,27%

Немецкий автопроизводитель занимает третье место в рейтинге надежности по версии carVertical с показателем 27,27% неисправных автомобилей от общего количества проанализированных моделей. Несмотря на высокую прочность, автомобили этой марки имеют определенные недостатки:

Неисправность двухмассового маховика

Вероятный выход из строя механической коробки передач

Проблемы с модулем ABS / ESP

4. Nissan – 27,79%

Согласно результатам анализа автомобилей японского производителя, неисправности обнаружены в 27,79% от общего количества проанализированных моделей. Несмотря на высокую надежность и выносливость, автомобили марки Nissan имеют несколько слабых мест:

Неисправность дифференциала

Многочисленные случаи коррозии

Выход из строя теплообменника автоматической коробки передач

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5. Mazda – 29,89%

Согласно базе данных carVertical, неисправности обнаружены в 29,89% от общего количества проанализированных моделей Mazda. Типичные недостатки автомобилей этой марки:

Выход из строя турбин на дизельных двигателях Skyactive D

Неисправность уплотнения топливной форсунки на дизельных двигателях

Частые поломки насоса ABS

6. Audi – 30,08%

Audi совсем немного не хватило до 5-го места в рейтинге надежности. Неисправности были обнаружены в 30,08% от общего количества проанализированных моделей этой марки. Основные недостатки автомобилей Audi:

Быстрый износ сцепления

Выход из строя гидроусилителя руля

Неисправность механической коробки передач

7. Ford – 32,18%

По данным carVertical, неисправности обнаружены в 32,18% от общего количества проанализированных моделей Ford. Основные недостатки, характерные для автомобилей этой марки:

Выход из строя двухмассового маховика

Неисправность сцепления и насоса гидроусилителя руля

Поломки вариатора

8. Mercedes-Benz – 32,36%

Неисправности обнаружены аж в 32,36% от общего количества проанализированных моделей этой марки. Несмотря на отличные ходовые качества, "Мерседесы" страдают несколькими типичными болезнями:

Влага может попадать внутрь фар

Неисправность уплотнения топливной форсунки на дизельных двигателях

Многочисленные случаи отказа тормозной системы Sensotronic

9. Toyota – 33,79%

Доля неисправных автомобилей составляет 33,79% от общего количества проанализированных моделей Toyota, и это действительно шокирует. Основные недостатки, характерные для автомобилей этой марки:

Неисправность датчика высоты задней подвески

Выход из строя кондиционера

Склонность к сильной коррозии

10. BMW – 33,87%

Компания BMW заняла десятое место в рейтинге надежности, уступив лишь 0,09% компании Toyota. Неисправности обнаружены в 33,87% от общего количества проанализированных моделей BMW. Наиболее типичные недостатки подержанных BMW:

Выход из строя датчиков ABS

Различные проблемы с электроникой

Проблемы с регулировкой развала-схождения колес

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Вывод

Бренды, которые имеют репутацию надежных автопроизводителей, далеко не всегда являются таковыми. В то же время надежные марки автомобилей уступают раскрученным брендам по уровню популярности.